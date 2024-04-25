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        Kocaeli'de belediye ekipleri arasında arbede

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında, bir sokaktaki asfaltlama çalışması nedeniyle arbede yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:03
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        Kocaeli'de belediye ekipleri arasında arbede
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında, bir sokaktaki asfaltlama çalışması nedeniyle arbede yaşandı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tavşantepe Mahallesi Okan Sokak devamında, Kocaeli Şehir Hastanesinin otoparkına inen kapalı ancak açılması planlanan yolda asfaltlama çalışması başlattı.

        Sokağın kendi sorumluluk alanlarında olduğunu ifade eden İzmit Belediyesi ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında tartışma başladı.

        Tartışmanın büyümesiyle iki belediye ekibi arasında arbede yaşandı.

        Olay sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık bölgeye gelerek görüşme yaptı.

        Görüşme sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun yaklaşık 80 metrelik kısmını asfaltlayarak bölgeden ayrıldı.

        Yolun kalan kısmının İzmit Belediyesi tarafından asfaltlanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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