Kocaeli'de belediye ekipleri arasında arbede

Olay sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık bölgeye gelerek görüşme yaptı.

Sokağın kendi sorumluluk alanlarında olduğunu ifade eden İzmit Belediyesi ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında tartışma başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında, bir sokaktaki asfaltlama çalışması nedeniyle arbede yaşandı.

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