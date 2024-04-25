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        Kocaeli'de servis araçları denetlendi

        Kocaeli'de korsan taşımacılığın önlenmesi için servis araçları denetimlerine devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:47 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:47
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        Kocaeli'de servis araçları denetlendi
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        Kocaeli'de korsan taşımacılığın önlenmesi için servis araçları denetimlerine devam ediliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliği için korsan servis ve P plaka denetim uygulamalarını sürdürüyor.

        Bunun yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli çalışıyor.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, bin 495 servis aracı kontrol edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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