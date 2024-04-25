Kocaeli'de servis araçları denetlendi
Kocaeli'de korsan taşımacılığın önlenmesi için servis araçları denetimlerine devam ediliyor.
Kocaeli'de korsan taşımacılığın önlenmesi için servis araçları denetimlerine devam ediliyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliği için korsan servis ve P plaka denetim uygulamalarını sürdürüyor.
Bunun yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli çalışıyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, bin 495 servis aracı kontrol edildi.
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