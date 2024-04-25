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        Kocaeli'de kahvehanede bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 7 kişi gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin kahvehanede tabancayla açılan ateş sonucu ölümüne ilişkin 7 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:40 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:40
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        Kocaeli'de kahvehanede bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 7 kişi gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin kahvehanede tabancayla açılan ateş sonucu ölümüne ilişkin 7 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Nisan'da Darıca İstasyon Mahallesi'ndeki kahvehaneye motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan Arda Yücel Ekşi'nin (19) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yürüttü.

        Polis, teknik ve fiziki takip sonucu olaya karışan Y.T. ve C.Ş. ile kaçmalarına ve saklanmalarına yardım ettikleri tespit edilen R.Ç, İ.A, M.İ.A, E.Ö. ve İ.K.T'yi Sakarya, İstanbul, Mersin ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

        Y.T. ve C.Ş'nin kahvehaneye çalıntı motosikletle geldiği, olaya karıştığı belirlenen A.Ö'nün de başka bir suçtan tutuklu olduğu belirtildi.

        Öte yandan Ekşi ile Y.T'nin olaydan bir süre önce sosyal medya üzerinden tartıştığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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