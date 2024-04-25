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        Motosikletini çaldığını iddia ettiği kişiye pompalı tüfekle ateş açtı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Mevlüt L.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:56 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:00
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        Motosikletini çaldığını iddia ettiği kişiye pompalı tüfekle ateş açtı
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Mevlüt L. (30), yolda görüp durduğu motosikletini çaldığını iddia ettiği L.D.'yi (18) otomobiline bindirdi. L.D. bıçak çekip otomobilden inerek kaçarken, Mevlüt L. pompalı tüfekle arkasından ateş açtı. Yaralananın olmazken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlüt L. kardeşi I.L. (27) ile birlikte otomobille giderken, daha önce motosikletini çaldığını iddia ettiği aynı mahallede oturan L.D.'yi gördü. Mevlüt L., L.D.’yi otomobiline bindirip, çalınan motosikletini sordu. Bunun üzerine L.D., iddiaya göre 2 kardeşe bıçak çektikten sonra otomobilden inip, koşarak uzaklaştı. Bu sırada Mevlüt L., elindeki pompalı tüfekle L.D.'ye ateş açtı. Saçmalar kimseye isabet etmedi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri L.D., Mevlüt L. ve kardeşi I.L.'yi gözaltına aldı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, 3 şüpheli emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Mevlüt L.’nin motosikleti bulunurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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