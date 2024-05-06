Kocaeli'de sürücüler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Bu arada, kavga sırasında H.M'nin kullandığı 41 SK 474 plakalı SUV tipi araç, park halindeki otomobile çarptı.

Güzeller Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde H.M. ile henüz kimliği öğrenilemeyen kişi arasında trafikte tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.M. aracın içindeyken bacağından yaralandı.

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