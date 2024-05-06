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        Kocaeli'de sürücüler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki sürücü arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 21:55 Güncelleme: 06.05.2024 - 21:55
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        Kocaeli'de sürücüler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki sürücü arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Güzeller Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde H.M. ile henüz kimliği öğrenilemeyen kişi arasında trafikte tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.M. aracın içindeyken bacağından yaralandı.

        Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Ekipler, aracıyla olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Bu arada, kavga sırasında H.M'nin kullandığı 41 SK 474 plakalı SUV tipi araç, park halindeki otomobile çarptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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