Kocaeli'de Darıca Millet Bahçesi Kütüphanesi hizmete açıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Millet Bahçesi Kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

Bayır Sokak’taki Darıca Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti siyasetinin en temel felsefesinin "insan hayatına dokunuş" olduğunu ifade ederek, alanın sadece Kocaeli'ye değil çevre illere de hizmet edeceğini aktardı.

Yılmaz, "Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. 19 Mayıs 1919’un seneidevriyesi, bu Cumhuriyetin kuruluşuyla ilgili ilk adımların atıldığı tarih. Bu güzel hizmet de böylesine güzel bir tarihin hemen arifesinde hizmete alınırken bana da o heyecanı yudum yudum yüreğimde hissettirdi. Allah’ım hayırlı uğurlu etsin." diye konuştu.