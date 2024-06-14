Karamürsel'de lise öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sağlık bakım teknisyeni, hasta yaşlı hizmetleri, hemşire ve ebe yardımcılığı bölümlerinde eğitim gören lise öğrencileri, düzenlenen törenle mezun oldu.

Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törende, sağlık bakım teknisyeni, hasta yaşlı hizmetleri, hemşire yardımcılığı ve ebe yardımcılığı bölümlerinden mezun olan 82 lise öğrencisi kep atarak, mezuniyet sevinci yaşadı.

Okul müdürü Zeki Bayram, yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere başarılar dileyerek, "Onlar artık sağlık alanında, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacak sağlık ekibine dahil oldular." ifadelerini kullandı.