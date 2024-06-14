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        Karamürsel'de lise öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sağlık bakım teknisyeni, hasta yaşlı hizmetleri, hemşire ve ebe yardımcılığı bölümlerinde eğitim gören lise öğrencileri, düzenlenen törenle mezun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 14.06.2024 - 09:57
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        Karamürsel'de lise öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sağlık bakım teknisyeni, hasta yaşlı hizmetleri, hemşire ve ebe yardımcılığı bölümlerinde eğitim gören lise öğrencileri, düzenlenen törenle mezun oldu.

        Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törende, sağlık bakım teknisyeni, hasta yaşlı hizmetleri, hemşire yardımcılığı ve ebe yardımcılığı bölümlerinden mezun olan 82 lise öğrencisi kep atarak, mezuniyet sevinci yaşadı.

        Okul müdürü Zeki Bayram, yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere başarılar dileyerek, "Onlar artık sağlık alanında, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacak sağlık ekibine dahil oldular." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Bayram, Filistin ve Doğu Türkistan'da zulüm altında olan çocukların, eğitim ve öğretimden mahrum kaldığını vurguladı.

        Daha sonra dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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