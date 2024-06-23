16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca (TGGF) düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivanlığı kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Atletizm Pisti'nde şampiyon güreşçi Bülent Gürbüz adına gerçekleştirilen etkinliğe, 74'ü baş, 98'i baş altı, 110'u büyük orta boyunda olmak üzere toplam 1623 güreşçi katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerin final mücadelesinde karşılaştığı rakibi Yusuf Can Zeybek'i yenen Ali Gürbüz, başpehlivan ünvanını elde etti. Ali Gürbüz ayrıca, Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenen altın kemerin sahibi oldu.