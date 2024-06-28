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        Kocaeli'de cezaevinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki cezaevinin çamaşırhanesinde çıkan yangında, 4 mahkum ile 1 infaz koruma memuru dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 09:00 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:00
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        Kocaeli'de cezaevinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki cezaevinin çamaşırhanesinde çıkan yangında, 4 mahkum ile 1 infaz koruma memuru dumandan etkilendi.

        Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun çamaşırhanesinde bulunan kurutma makinesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen 4 mahkum ile 1 infaz koruma memuru, ambulansla tedbir amaçlı Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında çamaşırhanede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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