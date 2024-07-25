Kocaeli'de yol kenarında kadın cesedi bulundu

Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesi sonrası kadının cesedi, kimlik ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 87 yaşındaki Emine Yıldırım için ilçede kadavra arama köpeği Zeyna'nın da katılımıyla arama çalışması gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.