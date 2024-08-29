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        Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 42 ölçüldü

        Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42 olarak kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 14:42 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:56
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        Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 42 ölçüldü
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        Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42 olarak kaydedildi.

        Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda bugün itibarıyla yüzde 42 dolulukla 21 milyon 460 bin metreküp su bulunuyor.

        Artan sıcaklıklar, mevsimsel yağış eksikliği ve su kullanımının artması nedeniyle Sapanca Gölü'nden su alımı sürüyor.

        Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan Namazgah'ta ise doluluk 12 milyon 500 bin metreküp suyla yüzde 55 olarak ölçüldü.

        - "Herkesin su tasarrufu konusunda elinden geleni yapması lazım"

        İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, AA muhabirine, çok sıcak ve yağışsız bir dönem geçirdiklerini belirterek, yaklaşık 3 aydır kente istenen düzeyde yağış düşmediğini söyledi.

        Geçmiş yılların ortalamasına bakıldığında da düşük seviyeli bir yağış dönemi geçirildiğini ifade eden Sağlık, "Kocaeli'de susuzluk yaşanmaması için çalışmalara devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bize yardımcı olması lazım. Herkesin su tasarrufu konusunda elinden geleni yapması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        Sağlık, Sapanca Gölü'nden su alımına devam edildiğini dile getirerek, su konusunda her türlü tedbirin alındığını sözlerine ekledi.

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