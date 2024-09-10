Türk ve Avrupalı iş kadınları Kocaeli'de buluşacak

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Girişimci İş Kadınları Federasyonunun (GİFED) desteğiyle 12-13 Eylül'de Türkiye Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması düzenlenecek.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinlikte, Avrupa'daki 21 ülkeden 250'ye yakın ve Türkiye'den 600'ün üzerinde firmanın temsilcileri yer alacak.

KOİDER Başkanı Nihan Çakıcı, İzmit'te bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, 5. Uluslararası Bazaar kapsamında Türkiye Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması'nı gerçekleştireceklerini söyledi.

Etkinlikte Avrupa'daki ülkelerden ve Türkiye'den firma temsilcilerinin bulunacağını aktaran Çakıcı, bu birlikteliklerin, yaptıkları işlerin ulusal ve uluslararası alana yayılması adına çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Çakıcı, bu sene geçen yıldan farklı olarak işletmeler için özel bir "B2B" programı hazırladıklarını dile getirerek, "Yüz yüze network görüşmeleri sağlayacak olan platformumuz bu sene özel bir aplikasyon programı ve yapay zekayla hazırlandı. Girişimcilerimiz herhangi bir randevu sistemine gerek duymadan sadece B2B alanına girerek kendi yazılımlarını barkod sistemiyle okuttuktan sonra yapay zeka otomatik olarak taleplerine göre eşleştirmeyi yapacak ve görüşmeler ardı ardına başlayacak." diye konuştu.