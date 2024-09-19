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        Kocaeli'de 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:33 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:44
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        Kocaeli'de 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu çerçevede Dilovası'ndaki bir iş yerinde yapılan aramada, 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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