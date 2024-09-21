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        Kocaeli'de belediye otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:26
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        Kocaeli'de belediye otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen M.E. yönetimindeki 41 AIG 587 plakalı belediye otobüsü, Zeki T. idaresindeki 34 BCP 48 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde sıkışan sürücü Zeki T. ve Gönül T, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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