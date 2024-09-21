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        Kocaeli'de denize giren genç boğuldu

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 15:57 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:01
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        Kocaeli'de denize giren genç boğuldu
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren genç boğuldu.

        Bağırganlı Mahallesi'nde denize giren Muhammet Ali B. (27) bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Durumu fark eden arkadaşları ve çevredekiler, Muhammet Ali'yi denizden çıkardı.

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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