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        Kocaelispor 2 maç sonra kazandı

        Trendyol 1. Lig'de dün deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 mağlup eden Kocaelispor, 2 maç sonra kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:43
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        Kocaelispor 2 maç sonra kazandı
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        Trendyol 1. Lig'de dün deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 mağlup eden Kocaelispor, 2 maç sonra kazandı.

        Yeni sezona Trendyol Süper Lig hedefiyle etkili bir başlangıç yapan yeşil-siyahlı ekip, ilk 3 hafta sırasıyla Gençlerbirliği, Siltaş Yapı Pendikspor ve Erzurumspor FK'yi mağlup etti.

        Daha sonra Amed Sportif Faaliyetler ve Manisa FK'ye mağlup olan Körfez ekibi, ligde 2. sıradan 4'üncülüğe geriledi.

        Kocaelispor, dün deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 yenerek, ligde 4. galibiyetini elde etti.

        Yeşil-siyahlı ekip, ligde 12 puanla 2. sırada yer alıyor. Kocaelispor, 7. hafta mücadelesinde 30 Eylül Pazartesi günü sahasında Şanlıurfaspor'la karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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