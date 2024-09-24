Kocaeli Valisi Aktaş, Ahilik Haftası'nı kutladı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, temelleri 13. yüzyılda atılan ve izleri bugüne kadar süregelen ahiliğin, sadece ekonomik hayatı düzenleyen bir sistem olmadığını belirterek, ahiliğin aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, sosyal adaleti ve bireyler arası güveni pekiştiren bir hayat felsefesi olduğunu ifade etti.

Bu değerli mirasın, ahlakı, kaliteyi önceleyen, dayanışmayı ve paylaşmayı temel alan bir iş anlayışını kazandırdığını dile getiren Aktaş, ahiliğin asırlardır süre gelen iş kültürünün temelini oluşturduğunu kaydetti.