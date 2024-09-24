Kocaeli'de eniştesini tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis talebi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin davada mütalaa verildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.A, maktul Hüseyin Y'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen maktulün babası Kerami Y, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Müştekilerin avukatı Serkan Erdem, sanığın maktulden korkmasını, silah edinmesini gerektirecek bir durum olmadığını savunarak, sanığın ablasının daha önce yasal haklarını kullanarak eşinden şikayetçi olduğunu ve bundan dolayı bir tehdit unsuru oluşmadığını aktardı.

Erdem, maktulün telefon mesajlarında da herhangi bir "tehdit" içeriği bulunmadığını, ailesini kurtarmaya çalıştığının görüldüğünü iddia etti. Sanık avukatı Emel Ceylan Balcıoğlu, maktulün ailesi ve avukatları tarafından bir hikaye oluşturulmak istendiğini ileri sürerek, "alkol ve uyuşturucu kullanan, eşine ve çocuklarına karşı şiddet uygulayan bir baba" gerçeğinin göz ardı edilmeye çalışıldığını söyledi. Balcıoğlu, maktulün ailesinin aynı apartmanda ikamet etmesine rağmen yaşanan şiddete karşı tavırlarının "görmedik, bilmiyoruz" şeklinde olduğunu belirtti.