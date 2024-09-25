Kocaeli'de otomobilin çarptığı bahçe kapısı üzerine devrilen anneanne ve 2 torunu yaralandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bahçe kapısının devrilmesi sonucu anneanne ve 2 torunu yaralandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bahçe kapısının devrilmesi sonucu anneanne ve 2 torunu yaralandı.
Çınarlı Mahallesi Kamuran Caddesi'nde yokuş aşağı inen Z.Ç'nin kullandığı 41 SU 890 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki apartmanın demir bahçe kapısına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yerinden çıkan kapı, bahçede oynayan Ela (5) ve Ada Y. (3) kardeşler ile anneanne Aysel A'nın üzerine devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan anneanne ve torunları, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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