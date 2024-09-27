"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, Kocaeli'de yapılacak

"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, 15 adayın katılımıyla 28-29 Eylül'de Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2017 yılından bu yana FIAT ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve yetenekli genç sporcuları keşfetmeyi hedefleyen "TOSFED Yıldızını Arıyor" sosyal sorumluluk projesinin 2024 final yarışları, 28-29 Eylül tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

Petlas, Red Bull ve Apex Racing katkılarıyla düzenlenecek yarışlarda, bu yıl 384 adayın katıldığı elemeler sonunda belirlenen 10 erkek, 5 kadın sporcu mücadele edecek.