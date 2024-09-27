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        "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, Kocaeli'de yapılacak

        "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, 15 adayın katılımıyla 28-29 Eylül'de Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 20:41 Güncelleme: 27.09.2024 - 20:41
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        "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, Kocaeli'de yapılacak
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        "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, 15 adayın katılımıyla 28-29 Eylül'de Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2017 yılından bu yana FIAT ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve yetenekli genç sporcuları keşfetmeyi hedefleyen "TOSFED Yıldızını Arıyor" sosyal sorumluluk projesinin 2024 final yarışları, 28-29 Eylül tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

        Petlas, Red Bull ve Apex Racing katkılarıyla düzenlenecek yarışlarda, bu yıl 384 adayın katıldığı elemeler sonunda belirlenen 10 erkek, 5 kadın sporcu mücadele edecek.

        Fiat Egea yarış otomobilleri ile piste çıkacak sporcular, ilk yarışta en hızlı tur zamanları, ikinci yarışta ise toplam tur zamanlarına göre sıralanırken, üçüncü yarışta pist yarışı formatında toplu start ile birbirlerine karşı üstünlük sağlamaya çalışacak.

        Her 3 yarış da tamamlandığında, toplamda en yüksek puana sahip erkek ve kadın yarışmacılar, "2024 TOSFED Yıldızını Arıyor Birincisi" ilan edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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