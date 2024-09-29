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        "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, Kocaeli'de yapıldı

        "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, 15 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:13 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:13
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        "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, Kocaeli'de yapıldı
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        "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, 15 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        FIAT ana sponsorluğunda 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen ve yetenekli genç sporcuları keşfetmeyi hedefleyen sosyal sorumluluk projesinin 2024 final yarışlarında, elemeler sonunda belirlenen 10 erkek, 5 kadın sporcu mücadele etti.

        Petlas, Red Bull ve Apex Racing katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyona katılan sporcular, Fiat Egea yarış otomobilleriyle pistte kıyasıya yarıştı.

        İlk yarışta en hızlı tur zamanı, ikinci yarışta toplam tur zamanına göre sıralanan sporcular, üçüncü yarışta pist yarışı formatında toplu startla birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı.

        Üç yarışın ardından erkeklerde İrfan Alper, kadınlarda ise Selin Elbir "2024 TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin birincileri oldu.

        Sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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