Bilişim Vadisi'nin Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması "en inovatif" proje seçildi

Dünya Teknoparklar Birliği (IASP) tarafından düzenlenen World Conference etkinliğinde Bilişim Vadisi'nin 6 yıldır yürütücülüğünü yaptığı Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, "en inovatif" proje seçilerek birincilik ödülü aldı.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de gerçekleştirilen etkinlikte Bilişim Vadisi "Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması" projesiyle altın, İspanya'dan La Salle Technova "SDG's Challenges" projesiyle gümüş, Pakistan'dan National Science and Technology Park ise "Rising Stars Startup Competition" ile bronz ödülün sahibi oldu.

Düzenlenen törende altın ödülü, Bilişim Vadisi'ni temsilen Uluslararası İlişkiler Direktörü Sezen Güngör aldı. Dünya Teknoparklar Birliğinin teknoparklar arasında düzenlediği yarışmada projelerin inovatif olması, somut çıktılarının olması, ⁠ulusal ve uluslararası diğer teknoparklarda uygulanabilir olması ve güncel olması şartları arandı. Robotaksi Binek Otonom Yarışması, katılımcıların problem çözme ve ekip çalışması becerilerini geliştirirken, kariyerlerine yön verme imkanı sunuyor. Bu sayede Türkiye'nin teknoloji ekosistemini güçlendiren genç yeteneklerin yetişmesine olanak sağlıyor.