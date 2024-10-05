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        41. Kocaeli Rallisi'nde Petlas Seyirci Özel Etabı koşuldu

        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 41. Kocaeli Rallisi'nde Petlas Seyirci Özel Etabı koşuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 21:27 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:27
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        41. Kocaeli Rallisi'nde Petlas Seyirci Özel Etabı koşuldu
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        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 41. Kocaeli Rallisi'nde Petlas Seyirci Özel Etabı koşuldu.

        Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 55 pilot, otomobillerinin aydınlattığı pistte 3,5 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

        Buğra Banaz-Gürol Onur Ahıskalı ikilisi etabı 02.28.20 süreyle geçerek en iyi süreyi elde etti. İkiliyi 02.30.40'lık süreyle Volkan Işık-Levent Gür ikilisi takip etti. Kerem Kazaz ve yardımcı pilotu Corentin Silvestre 02.30.70 ile etapta en iyi üçüncü süreyi yaptı.

        Yarışlar, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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