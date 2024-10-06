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        Eski milli futbolcu Tekin, Kocaeli'de genç çiftin nişan törenine katıldı

        Eski milli futbolcu Metin Tekin, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde genç çiftin nişan yüzüklerini taktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:37
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        Eski milli futbolcu Tekin, Kocaeli'de genç çiftin nişan törenine katıldı
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        Eski milli futbolcu Metin Tekin, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde genç çiftin nişan yüzüklerini taktı.

        Kadir ve Filiz Başay'ın oğlu Hüseyin Başay ile Nebahat ve Zafer Aysan'ın kızı Buse Aysan'ın nişan töreni, Kayacık Mahallesi Zeytinli Koru Düğün Salonu'nda yapıldı.

        Törene katılan eski milli futbolcu Tekin, genç çifti ve ailelerini tebrik ederek, ömür boyu mutluluklar diledi.

        Genç çiftin nişan yüzüklerini takan Tekin, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Tekin, AA muhabirine, Kocaeli'de ve Kocaelispor'da büyüdüğünü belirterek, yeşil-siyahlı ekibi heyecanla uzaktan da olsa takip ettiğini söyledi.

        Kocaelispor'un seyircisi, stadı ve büyükşehir olmasıyla Süper Lig'i hak ettiğini ifade eden Tekin, "Kocaelispor'u Süper Lig'e bekliyorsak Beşiktaş'ı da bu sezon şampiyonluğa bekliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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