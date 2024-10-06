Eski milli futbolcu Tekin, Kocaeli'de genç çiftin nişan törenine katıldı

Eski milli futbolcu Metin Tekin, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde genç çiftin nişan yüzüklerini taktı.

Kadir ve Filiz Başay'ın oğlu Hüseyin Başay ile Nebahat ve Zafer Aysan'ın kızı Buse Aysan'ın nişan töreni, Kayacık Mahallesi Zeytinli Koru Düğün Salonu'nda yapıldı.

Törene katılan eski milli futbolcu Tekin, genç çifti ve ailelerini tebrik ederek, ömür boyu mutluluklar diledi.

Genç çiftin nişan yüzüklerini takan Tekin, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tekin, AA muhabirine, Kocaeli'de ve Kocaelispor'da büyüdüğünü belirterek, yeşil-siyahlı ekibi heyecanla uzaktan da olsa takip ettiğini söyledi.