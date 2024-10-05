41. Kocaeli Rallisi sona erdi

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 41. Kocaeli Rallisi'nde, Toksport WRT ekibinden Buğra Banaz ve Gürol Onur Ahıskalı ikilisi birinci oldu.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen rallide 55 otomobil ve 110 sporcu, ​​​​​​​toplam uzunluğu 114,70 kilometre olan 9 toprak etapta mücadele etti.

Çekişmeli geçen yarışı Toksport WRT takımından Buğra Banaz ve Gürol Onur Ahıskalı ikilisi kazandı. İkinci sırayı Parkur Racing ekibinden Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre'den oluşan ekip alırken, Toksport WRT takımından Volkan Işık ve Levent Gür ikilisi ise üçüncü oldu.