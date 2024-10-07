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        Sanatçı Yücel Arzen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda konser verdi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında sanatçı Yücel Arzen sevenleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 21:24 Güncelleme: 07.10.2024 - 21:28
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        Sanatçı Yücel Arzen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda konser verdi
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında sanatçı Yücel Arzen sevenleriyle bir araya geldi.

        Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki Akçakoca Salonu'nda düzenlenen programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve sanatseverler katıldı.

        Yücel Arzen ve orkestra ekibi, "Sakarya Türküsü", "Türk Marşı", "Kaldırımlar", "Mansur","İki alyans" başta olmak üzere eserlerini seslendirdi.

        Günün anısına seslendirilen Filistin konulu eserler ise seyircilerden yoğun alkış aldı.

        Fuar, 13 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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