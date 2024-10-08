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        14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda "Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi" düzenlendi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi'' gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 00:13 Güncelleme: 08.10.2024 - 00:21
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        14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda "Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi" düzenlendi
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi'' gerçekleştirildi.

        Belediye tarafından Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları çeşitli etkinliklerle protesto edildi.

        Bu kapsamda bir grup genç destek amacıyla Filistinlilerin dayanışma biçimine dönüşen "Özgürlük Dansı"nı yaptı.

        Hanzala baskılı tişört giyerek boyunlarına taktıkları puşilerle dans eden gruba vatandaşlar da eşlik etti.

        İmza günleri, söyleşileri ve sahaflarıyla dikkati çeken fuar, 13 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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