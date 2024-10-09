Kocaeli'de restoranda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Agah Ateş Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi'ndeki bir restoranın mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Büyüyen alevler, restoranın diğer kısımlarına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında restoran kullanılamaz hale geldi.
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