Kocaeli'de halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

Enes Yiğit Toraman (29), Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e giden özel halk otobüsüne bindi. Toraman, 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

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