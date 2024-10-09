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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 22:48 Güncelleme: 09.10.2024 - 22:48
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Enes Yiğit Toraman (29), Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e giden özel halk otobüsüne bindi. Toraman, 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen V.A. (39) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Toraman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi başka bir özel halk otobüsünde yakaladı.

        Öte yandan bıçaklı saldırı otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde durakta otobüse binen kişinin arkaya doğru ilerleyip Toraman'a bıçakla saldırdığı anlar ve otobüsteki yolcuların araçta yaşadığı panik yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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