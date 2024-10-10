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        Kocaeli'de minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 09:11 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:11
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        Kocaeli'de minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kandıra Kaynarca Yolu Balcı Mahallesi mevkisinde M.A. idaresindeki 41 KT 477 plakalı otomobil, O.Ü. yönetimindeki 41 N 4957 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.A. ile eşi E.A, ambulanslarla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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