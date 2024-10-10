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        Ortaokul öğrencileri, geliştirdikleri "robot köpek"le görme engellilerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor

        Kocaeli'de görme engelli anne babasının günlük hayatta yaşadığı zorlukları azaltmak isteyen öğrencinin arkadaşlarıyla geliştirdiği robot köpek, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te birincilik kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:55
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        Ortaokul öğrencileri, geliştirdikleri "robot köpek"le görme engellilerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor
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        Kocaeli'de görme engelli anne babasının günlük hayatta yaşadığı zorlukları azaltmak isteyen öğrencinin arkadaşlarıyla geliştirdiği robot köpek, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te birincilik kazandı.

        Geçen yıl Karamürsel Çözüm Akademi Ortaokulu öğrencisiyken anne ve babası gibi görme engelli ebeveynlerinin yaşadığı zorlukları azaltmak isteyen Alperen Akın Danacı, rehber köpeklerden esinlenerek oluşturduğu proje fikrini okuluna sundu.

        Projenin onaylanmasının ardından Danacı, okul müdürü ve robotik kodlama eğitmeni Rabia Akış önderliğinde arkadaşları Poyraz Taşdemir ve Atilla Çınar Karacaer'le çalışmalara başladı. Anne-babasından da çalışmalar sırasında fikir alan Danacı ve arkadaşlarının geliştirdiği "Engelleri Aşan Robot Köpek" projesi, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te "Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması"nda zirvede yer aldı.

        Öğrenci ekibinin 4 teker üzerine kurulu tasarladığı robot köpek, gövdesinin çeşitli bölümlerine eklenen sensör ve kameralar aracılığıyla çevresindeki engel ve durumları analiz ederek verileri sesli şekilde kullanıcıya aktarabiliyor.

        - "Prototip aşamasında ancak farklı özellikler eklenerek geliştirilebilir"

        Danacı, AA muhabirine, rehber köpeklerinden esinlenerek yaptıkları robota sensör ve kamera ekleyerek görme engelli bireylere yardımcı olmak istediklerini söyledi.

        Görme engelli babasının günlük hayatta çeşitli zorluklar yaşadığını dile getiren Danacı, "Babam bir defa mazgala düştü, tabelalara birçok kez çarptı. Bu yüzden böyle bir proje yaptık. Kameralarla robotun aynı zamanda yukarıdaki nesneleri de görmesini sağladık." diye konuştu.

        TEKNOFEST'te birinci olduklarını öğretmeninden öğrendiğini aktaran Danacı, "Beklemiyordum aslında, birinci olamayız sanıyordum ama arkadaşlarım sayesinde olduk. Robotumuz prototip aşamasında ancak farklı özellikler eklenerek geliştirilebilir." şeklinde konuştu.

        Teknolojiye merakının, babasının ilkokul öncesi harfleri bilgisayardan öğretmesi üzerine başladığına değinen Danacı, hedefinin bilgisayar mühendisliği olduğunu belirtti.

        Öğrenci Poyraz Taşdemir de zorlu bir proje sürece geçirdiklerini anlatarak, "Çocukken televizyonlarda izliyordum TEKNOFEST'i. İlk TEKNOFEST'i hatırlıyorum herkes çok heyecanlıydı. Şimdi o yarışmada birinci olduk, çok güzel bir deneyimdi." dedi.

        - "Engellilere yaşattığımız problemleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz"

        Projenin danışman öğretmeni ve okul müdürü Rabia Akış da görme engellilerin daha rahat seyahat etmelerini amaçlayan projeyi, yapay zeka algoritmalarıyla bireylere engel olan etmenleri ortadan kaldıran bir sorumluluk projesi olarak düşündüklerini söyledi.

        Robot köpeğin önünde ve arkasında mesafe sensörleri, etrafında ise kamera sisteminin bulunduğundan bahseden Akış, "Açık rögar kapağını robot köpeğimiz fotoğraflayıp oradaki konumu gerekli birimlere bildiriyor. Engelli alanına park edilen araçları emniyete şikayet ediyor. Biz, görme engellilere yaşattığımız problemleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Akış, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıklarına değinerek, "Cumhurbaşkanımız 'Nereden katılıyorsunuz?' dedi. 'Kocaeli Karamürsel'den katılıyoruz Cumhurbaşkanı'm." dedim. "Aferin, böyle projelerle devam edin" dedi. Fotoğraf çekilip sahneden ayrıldık." diye konuştu.

        Okulun kurucu müdürü Zehra Müge Şenyontar ise "Öğrencim Alperen'in anne babasının engelli olmasından dolayı 'bu proje birinci olur' dedim. Alperen'in robot köpeği çok güzel tasarlayacağını, öğretmenine, anne ve babasının ne zorluklarla karşılaştığını anlatacağından emindim. İleride edinecekleri mesleklerde donanımlı şekilde eğitim almaları için hep arkalarındayım ve destekçileriyim." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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