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        14. Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 21:12 Güncelleme: 13.10.2024 - 21:17
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        14. Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi.

        Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

        Fuara, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu katılırken, 1000'in üzerinde panel, söyleşi ve imza etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda 800 yazar fuara konuk oldu.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, AA muhabirine, "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen fuarda ciddi bir kültür buluşması yaşandığını ifade etti.

        Yavuz, fuarın bu yıl da yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Geçen sene katılım 988 binlerdeydi, bugün 1 milyonu aştık, ilginin büyüklüğü bize keyif veriyor. Bütün Kocaeli halkına, kitapseverlere, fuarı zenginleştiren kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Çevre illerden de ciddi katılım olduğunu kaydeden Yavuz, "Kocaeli Üniversitesi ciddi paydaşımız oldu. Bütün paydaşlarımıza, emeği geçen herkese ve personellerimize teşekkür ediyorum. İnşallah 15'incisinde bu yılın rekorunu kıracağımızı söylemek istiyorum." diye konuştu.

        Yavuz, fuarın bitmesinin ardından gelecek yılın çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        5-13 Ekim tarihlerinde açık kalan fuarı 1 milyon 23 bin 514 kişi ziyaret etti.

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