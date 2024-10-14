GÜNCELLEME - Kocaeli'de eşini silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşini silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşini silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.
Özgürlük Mahallesi'nde Tuncay A. (45) ile eşi Semira A. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada tabancayla ateş eden Tuncay A, eşini başından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan Semira A'nın kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.
Ekiplerce gözaltına alınan Tuncay A. emniyetteki işlemelerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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