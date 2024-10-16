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        DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Figen Yüksekdağ'a ziyaret

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı tutuklu bulunduğu Kocaeli'deki cezaevinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:29 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:00
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        DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Figen Yüksekdağ'a ziyaret
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        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı tutuklu bulunduğu Kocaeli'deki cezaevinde ziyaret etti.

        Hatimoğulları ve Bakırhan'ın Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdikleri ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü.

        Ziyarette Hatimoğulları ve Bakırhan, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile de görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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