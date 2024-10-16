DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Figen Yüksekdağ'a ziyaret

Ziyarette Hatimoğulları ve Bakırhan, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile de görüştü.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı tutuklu bulunduğu Kocaeli'deki cezaevinde ziyaret etti.

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