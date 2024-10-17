Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel'de TEKNOFEST birincisi "Robot Köpek" projesi tanıtıldı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, TEKNOFEST "Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması"nda birincilik kazanan "Engelleri Aşan Robot Köpek" projesi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:27 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel'de TEKNOFEST birincisi "Robot Köpek" projesi tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, TEKNOFEST "Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması"nda birincilik kazanan "Engelleri Aşan Robot Köpek" projesi tanıtıldı.

        Geçen yıl Karamürsel Çözüm Akademi Ortaokulu öğrencisiyken anne ve babası gibi görme engelli ebeveynlerinin yaşadığı zorlukları azaltmak isteyen Alperen Akın Danacı, rehber köpeklerden esinlenerek oluşturduğu proje fikrini okuluna sundu.

        Projenin onaylanmasının ardından Danacı, okul müdürü ve robotik kodlama eğitmeni Rabia Akış önderliğinde arkadaşları Poyraz Taşdemir ve Atilla Çınar Karacaer'le çalışmalara başladı.

        Anne-babasından da çalışmalar sırasında fikir alan Danacı ve arkadaşlarının geliştirdiği "Engelleri Aşan Robot Köpek" projesi, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te "Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması"nda zirvede yer aldı.

        Öğrenci ekibinin 4 teker üzerine kurulu tasarladığı robot köpek, gövdesinin çeşitli bölümlerine eklenen sensör ve kameralar aracılığıyla çevresindeki engel ve durumları analiz ederek verileri sesli şekilde kullanıcıya aktarabiliyor.

        Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında konuşan Danacı, projeye ilişkin bilgi vererek, görme engelli bireylere yardımcı olmak istediklerini söyledi.

        Görme engelli babasının, günlük hayatta çeşitli zorluklar yaşadığını vurgulayan Danacı, "Bu yüzden böyle bir proje yaptık. Kameralarla, robotun aynı zamanda yukarıdaki nesneleri de görmesini sağladık. Birinci olamayız sanıyordum ama arkadaşlarım sayesinde olduk. Prototip aşamasında olan robotumuz, farklı özellikler eklenerek geliştirilebilir." ifadelerini kullandı.

        Danacı, bilgisayar mühendisi olmayı hedeflediğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Efkan Ala'dan çözüm süreci mesajı
        Efkan Ala'dan çözüm süreci mesajı
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum

        Benzer Haberler

        Kandıra Uzunkum Sahili'nde çevre temizliği yapıldı
        Kandıra Uzunkum Sahili'nde çevre temizliği yapıldı
        Kocaeli'de "Güvenli Okul" denetimleri sürüyor
        Kocaeli'de "Güvenli Okul" denetimleri sürüyor
        Kocaeli'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Gebze Belediyesinden sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine ilişkin açık...
        Gebze Belediyesinden sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine ilişkin açık...
        Kocaeli'de cip, takla attı: 4 yaralı
        Kocaeli'de cip, takla attı: 4 yaralı
        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davada m...
        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davada m...