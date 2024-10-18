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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hatay'da 12 derslikli okul yaptırıyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kumlu ilçesine 12 derslikli okul kazandıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:25 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:37
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hatay'da 12 derslikli okul yaptırıyor
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kumlu ilçesine 12 derslikli okul kazandıracak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başta Hatay olmak üzere depremlerden etkilenen kentlere destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Hatay Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilecek okul projesinin maliyeti 77 milyon 892 bin lira olarak belirlendi.

        Startı 11 Ekim'de verilen proje kapsamında Hatay'ın Kumlu ilçesine 12 derslikli ve 90 kişilik çok amaçlı salonu bulunan okul kazandırılacak.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da yapılacak okul projesinin tüm maliyetini karşılayacak.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kurulan Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu öncülüğünde toplanan yardımlar da projenin finansmanında kullanılacak.

        Öte yandan platform tarafından düzenlenen 2 yardım gecesinde toplanan parayla Hatay'da depremde uzuvlarını kaybedenler için fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi açılmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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