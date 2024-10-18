Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hatay'da 12 derslikli okul yaptırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kumlu ilçesine 12 derslikli okul kazandıracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başta Hatay olmak üzere depremlerden etkilenen kentlere destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Hatay Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilecek okul projesinin maliyeti 77 milyon 892 bin lira olarak belirlendi.

Startı 11 Ekim'de verilen proje kapsamında Hatay'ın Kumlu ilçesine 12 derslikli ve 90 kişilik çok amaçlı salonu bulunan okul kazandırılacak.