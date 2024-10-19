Stat:YıldızEntegre Kocaeli
Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Kemal Mavi
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Appindangoye, Pedrinho (Dk. 90+7 Mesut Can Tunalı), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 72 Vukovic), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk. 81 Ahmet Sağat), Mendes (Dk. 81 Beridze), Ahmet Oğuz, Barış Alıcı (Dk. 72 Furkan Gedik), Caner Osmanpaşa
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Hoti (Dk. 75 Atalay Babacan), Dokanovic, Bardhi (Dk. 63 Sousa), Barış Ekincier (Dk. 63 Serkan Göksu), Furkan Apaydın, Soukou (Dk. 86 Mehmet Ali Büyüksayar), Minchev, Glumac, Oğuz Yıldırım (Dk. 86 Cavare)
Gol: Dk.57 Oğulcan Çağlayan (penaltıdan) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Tarkan Serbest (Kocaelispor), Dk. 44 Dokanovic, Dk. 45+3 Oğuz Yıldırım, Dk. 59 Minchev, Dk. 90+2 Cavare (Central Hospital Ümraniyespor)
KOCAELİ
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