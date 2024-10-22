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        Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:19
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        Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

        Patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince binadan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan patlamanın yaşandığı katta büyük hasar oluştu. Patlama, çevredeki 3 binaya da zarar verdi. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç hasar gördü.

        Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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