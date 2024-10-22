Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

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