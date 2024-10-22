Kocaeli'de kız arkadaşını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

İzmit ilçesi Eren Mahallesi'nde 4 Aralık 2023'te Sibel K. (25) ile evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında tartışma çıkmış, silahla yaralanan Sibel K. kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.

Olay sonrasında Sibel K'nin yaşaması için çaba verdiğini iddia eden M.K, beraat ve tahliyesini istedi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.K. (28) ve maktul Sibel K'nin ailesi ile taraf avukatları katıldı.

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