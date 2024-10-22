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        Kocaeli'de kız arkadaşını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşını tabancayla vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:55 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:55
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        Kocaeli'de kız arkadaşını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşını tabancayla vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.K. (28) ve maktul Sibel K'nin ailesi ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık M.K. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, Sibel K'nin kıskançlık sebebiyle kendini vurduğunu ileri sürdü.

        Olay sonrasında Sibel K'nin yaşaması için çaba verdiğini iddia eden M.K, beraat ve tahliyesini istedi.

        Maktulün ailesinin avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığa "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        - Süreç

        İzmit ilçesi Eren Mahallesi'nde 4 Aralık 2023'te Sibel K. (25) ile evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında tartışma çıkmış, silahla yaralanan Sibel K. kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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