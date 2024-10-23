Kocaeli'de 2 çocuğunu boğarak öldürmekle suçlanan babanın cezai ehliyeti tam çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 çocuğunu boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığın, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık M.R. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi raporu okunarak dosyaya konuldu.

Katılan vekilleri, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yağmur R. (13) ve Yunus Emre R'nin (10) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan baba M.R. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "üstsoy veya altsoydan birine ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan her iki çocuk için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.