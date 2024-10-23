Kocaeli'de anne ve kızının öldüğü kazaya ilişkin davada karar

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servis minibüsünün çarpması sonucu anne ve 5 yaşındaki kızının yaşamını yitirmesine ilişkin 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık araç şoförü Ümit O, tutuksuz sanık servis şirketinin genel müdürü R.K, maktul Ayfer Başkurt'un eşi Mustafa Başkurt ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık ve katılan tarafların mütalaaya ilişkin yazılı savunmaları dosyaya konuldu.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse açıkladığı mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Müşteki avukatı Burak Şahin'in sorusu üzerine tutuklu sanık Ümit O, kaza yaptığı esnada telefonla oynamadığını ancak öncesinde kızıyla telefonda görüştüğünü iddia etti.

Maktulün eşi Mustafa Başkurt, Ümit O'ya hakaret etmesi üzerine mahkeme başkanı tarafından polis gözetiminde salondan çıkarıldı.

Savunmasını sürdüren Ümit O, aracın ağır bakımlarını yaptırmanın şirketin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Bizim bu konuda herhangi bir inisiyatifimiz yoktur. Tutuklu olduğum süre içinde patronum olan diğer sanık R.K. eşimi ve oğlumu çağırarak suçu üstlenmemi istedi." dedi.

Tutuksuz sanık R.K. de servis şirketinin genel müdürü olarak görev yaptığını, kazaya karışan aracın tüm bakımlarından tutuklu sanık Ümit O'nun sorumlu olduğunu iddia etti.