Ücretsiz eğitimler sayesinde Kocaeli'de 20 bin çocuk binicilik sporuyla tanıştı

Çocukların binicilik deneyimini yakından görmek isteyen aileler de eğitimlere katılarak çocukların ata binme heyecanına ortak oluyor.

Biniciliğin yanı sıra at bakımının da öğretildiği eğitimlere katılan 4-6 yaş aralığındaki 20 bin çocuk binicilik sporuyla tanıştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığından hibe olarak alınan 8 atla organize edilen eğitimler Kocaeli Atlıspor Kulübü'nde devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 4-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen ücretsiz binicilik eğitimlerinden 20 bin çocuk faydalandı.

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