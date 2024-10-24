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        Ücretsiz eğitimler sayesinde Kocaeli'de 20 bin çocuk binicilik sporuyla tanıştı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 4-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen ücretsiz binicilik eğitimlerinden 20 bin çocuk faydalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:15 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:42
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        Ücretsiz eğitimler sayesinde Kocaeli'de 20 bin çocuk binicilik sporuyla tanıştı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 4-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen ücretsiz binicilik eğitimlerinden 20 bin çocuk faydalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığından hibe olarak alınan 8 atla organize edilen eğitimler Kocaeli Atlıspor Kulübü'nde devam ediyor.

        "Atla Gel" sloganıyla ücretsiz gerçekleştirilen eğitimler ailelerden ilgi görüyor.

        Biniciliğin yanı sıra at bakımının da öğretildiği eğitimlere katılan 4-6 yaş aralığındaki 20 bin çocuk binicilik sporuyla tanıştı.

        Çocukların binicilik deneyimini yakından görmek isteyen aileler de eğitimlere katılarak çocukların ata binme heyecanına ortak oluyor.

        Eğitimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların mesai saatleri içerisinde 0262 318 22 22 numaralı telefon hattından başvuru yapması gerekiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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