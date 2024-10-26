Çayırova'da engelli gencin polis olma hayali gerçekleşti
Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, fiziksel engelli gencin polis olma hayalini bir günlüğüne gerçekleştirdi.
Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, fiziksel engelli gencin polis olma hayalini bir günlüğüne gerçekleştirdi.
Fiziksel engelli Muhammed Yasin Balkan (24), CİMER'e başvurarak polis üniforması giyme hayali kurduğunu iletti.
Bunun üzerine Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Balkan'ı emniyete davet ederek görüştü.
Polis ekiplerince evinde ziyaret edilen genç, daha sonra üniforma giyerek ekip aracıyla devriye görevine çıktı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünü de gezen Balkan, polis memurlarına teşekkür etti.
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