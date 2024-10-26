Kocaeli'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Ekim'de Darıca'daki bir evden 15 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlatıldı.
Olayı gerçekleştirdiği ve 13 suç kaydı olduğu belirlenen Y.Y. Çayırova'da bir evin çevresinde dolaştığı sırada gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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