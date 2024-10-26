Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:36 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde, 6 otomobil ve 1 cipin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        "Müsilaj geri döndü"
        "Müsilaj geri döndü"
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        KOÜ Teknopark yeni atılımlarla ihracatı artırma hedefinde
        KOÜ Teknopark yeni atılımlarla ihracatı artırma hedefinde
        Kocaeli'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Çayırova'da engelli gencin polis olma hayali gerçekleşti
        Çayırova'da engelli gencin polis olma hayali gerçekleşti
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim'de ücretsiz ulaşım hizmeti verecek
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim'de ücretsiz ulaşım hizmeti verecek
        Doğal gaz patlaması yaşanan bina mühürlendi, 59 kişi tahliye edildi
        Doğal gaz patlaması yaşanan bina mühürlendi, 59 kişi tahliye edildi
        Kocaeli'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada sanığa 10 yıl h...
        Kocaeli'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada sanığa 10 yıl h...