Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde, 6 otomobil ve 1 cipin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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