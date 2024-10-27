Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Bu kapsamda otoyolun İzmit geçişinde durdurulan bir araçta, 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın engellenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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