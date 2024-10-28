Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Necmettin T. idaresindeki 41 ER 307 plakalı kamyon, Kırsal Kabaoğlu Mahallesi'nde rampa indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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