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        Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:43
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        Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Necmettin T. idaresindeki 41 ER 307 plakalı kamyon, Kırsal Kabaoğlu Mahallesi'nde rampa indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı.

        Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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