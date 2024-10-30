Kocaeli'de aranan kişi baraj gölünde ölü bulundu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi, baraj gölünde ölü bulundu.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi, baraj gölünde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Sapmaz'dan (35) dünden beri haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Sapmaz'ın aracının Yuvacık Barajı kenarında olduğunu tespit eden ekipler, bölgede arama çalışması yaptı. Sapmaz'ın cansız bedeni gölde bulundu.
İtfaiye botuyla kıyıya çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.