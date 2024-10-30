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        Kocaeli'de aranan kişi baraj gölünde ölü bulundu

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi, baraj gölünde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:15 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:22
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        Kocaeli'de aranan kişi baraj gölünde ölü bulundu
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi, baraj gölünde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Sapmaz'dan (35) dünden beri haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

        Sapmaz'ın aracının Yuvacık Barajı kenarında olduğunu tespit eden ekipler, bölgede arama çalışması yaptı. Sapmaz'ın cansız bedeni gölde bulundu.

        İtfaiye botuyla kıyıya çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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