Kocaeli'de aranan kişi baraj gölünde ölü bulundu

Sapmaz'ın aracının Yuvacık Barajı kenarında olduğunu tespit eden ekipler, bölgede arama çalışması yaptı. Sapmaz'ın cansız bedeni gölde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Sapmaz'dan (35) dünden beri haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

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