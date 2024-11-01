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        Kocaeli'de gümrük kaçağı hayvansal ilaç ele geçirildi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulan kaçak hayvansal ilaç ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 17:26 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:26
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        Kocaeli'de gümrük kaçağı hayvansal ilaç ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulan kaçak hayvansal ilaç ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, kedilerin FIP hastalığının (viral hastalık) tedavisinde kullanılan yaklaşık 3 milyon 400 bin lira değerinde gümrük kaçağı 7 bin 200 ilaç ile 180 FIP aşısı ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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